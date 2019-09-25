Son Dakika Haberleri: Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi

1 saat önce

Denizli'de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı.

Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi, System.String[]

Denizli'de polis tarafından özel araçlara yönelik sigara denetimi uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında araçlarında sigara içen bazı sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücüler uygulamadan haberlerinin olmadığını savunup, duruma şaşırdılar.


Uygulama kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Kampüsü civarında denetim yapıldı. Denetimlerde araç içinde sigara için sürücü ve yolculara kabahatler kanunu kapsamında 153 TL idari para cezası kesildi.


Denetimlerde ceza kesilen sürücülerin birçoğu uygulamaya tepki gösterirken, aynı zamanda şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Denetimlere özel harekat polisi ve asayiş ekipleri de destek verdi. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli polisinden özel araçlara sigara denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]