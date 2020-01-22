Denizli pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandı - Son Dakika

Denizli pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandı

6 saat önce

Pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, tüfekten çıkan saçmalar bir manav dükkanının camına isabet etti. Manavdaki vatandaşların silah sesleri sonrası yaşadığı korku, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu Mustafa El Yusuf (24) ile kimliği belirsiz bir kişiyle caddede karşılaştı. Burada başlayan tartışma sonucu kimliği belirsiz zanlı, yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda sadece Mustafa El Yusuf yaralandı. Tartışmaya karışan diğer kişi ile ateş açan zanlı, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden saçmalar neticesinde yaralanan El Yusuf, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayda kullanılan tüfeği yakındaki bir apartmanın kömürlük girişine atılmış halde buldu. Tedaviye alınan El Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

VATANDAŞLARI KORKUTTU

Öte yandan tüfekten çıkan saçmalar çevrede bulunan bir manav dükkanının camına da isabet etti. Olay anında manavda bulunan vatandaşlar, silah seslerini duyunca korku yaşadı. Silah sesleriyle panikleyen müşterilerin yere çökerek, kendilerini korumaya çalıştığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında yaşananları anlatan manav çalışanlarından Çetin Varol, "Uzun saçlı sarı montlu birisi geldi. Orada yürüyen 2 kişiye doğru 3-4 el ateş etti. Daha sonrada tüfeğini saklayarak kaçmaya başladı. Burada bir can kaybı olabilirdi. İşyerimizin camına saçmalar isabet etti. Allah korudu, verilmiş sadakamız varmış. Müşterilerimiz ve biz büyük korku yaşadık" dedi.

Denizli pompalı tüfekle 1 kişiyi yaralayıp kaçtı, caddede panik yaşandı

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:19 Kaynak: DHA
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