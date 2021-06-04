Denizli Protokolü Paü'de Düzenlenen Hemşireler Haftası Etkinliğinde Bir Araya Geldi - Son Dakika

Önceki yıllarda, 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanırken bu yıl pandemi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Hemşirelik Haftası Etkinliği, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sınırlı sayıda katılımla, pandemiden korunma kuralları gözetilerek gerçekleştirildi. PAÜ SBF ile PAÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen törene; Denizli Valisi Ali Fuat Atik başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Necip Atar ve Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PAÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici, Rektör Danışmanı Süleyman Kocasert ile sınırlı sayıda davetli ve hemşire katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören sonrasında müzik dinletisi ve açılış konuşmaları ile devam etti. Törenin açılış bölümünde kürsüye ilk olarak PAÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici geldi. Konuşmasında tedavinin bir ekip işi olduğunu hatırlatan Demet Ekici, bu mesleği icra etmekten onur duyduğunu ifade etti. Yaşam ile ölüm arasındaki yaşam mücadelesinde, hemşireler olarak var olduklarını hatırlatan Ekici, 2020 yılında, pandeminin ortaya çıkmasının ardından, hemşireler olarak hızlıca eğitimlere başladıklarını ve tek yürek halinde mücadele verdiklerini belirtti. Ekip ruhunun her zaman başarıyı da beraberinde getireceğini söyleyen Dilek Ekici, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel'e teşekkürlerini iletti. Tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutladı.

Prof. Dr. Yüksel: "Hemşireler, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahramanlardır"

Açılış töreninde konuşma yapan PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel sözlerine 'Hemşire' kelimesinin etimolojisi ile başlarken, "hemşire, kardeş demektir; arkadaş demektir; kötü gün dostu demektir. Ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan değerli hemşire kardeşlerimiz, size hangi övgü ve minnet sözcüklerini söylersek söyleyelim biliyoruz ki hiç biri yeterli değildir. Biz hekimler biliyoruz ki din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlık ilkesini benimseyen birey, aile ve topluma şifa dağıtırken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahramanlarsınız" şeklinde sözlerine devam etti.

Prof. Dr. Özkan : "Kovid-19 pandemisi, hemşirelik mesleği ve bakımını ön plana çıkarmıştır"

Törende açılış konuşması yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, "1980li yıllardan itibaren hemşirelikte bilim kavramı, mesleğin bir parçası olmuştur. Bilim ve teknolojideki gelişmeler birçok mesleğin değişmesine neden olurken, insanların bakım ihtiyacı ise hemşireliği vazgeçilmez kılmıştır. Yapay zeka, inovatif girişimler hemşirelik bakımının kalitesini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar, hemşireliğin profesyonelliği açısından gurur vericidir. Bu nedenle 2021 dünyanın en büyük geniş ölçekli meslek gurubu hakkında bir fikir edinmesine fırsat sunmaktadır. Kovid-19 pandemisi, hemşirelik mesleği ve bakımını ön plana çıkarmıştır. Pandemi, sağlık sistemleri içerisinde yeni bakım modellerini ortaya çıkarmıştır. Bu modeller Kovid-19'un sağlık sistemi ve hemşirelik mesleği üzerindeki etkisini ve bunların gelecekte nasıl etkilenebileceğini yansıtmaktadır. Sağlık profesyonelleri arasında büyük bir çoğunluğa sahip olan hemşirelerin, yetiştirilebilmesi için hemşirelik lisans eğitimde bilimsel bilgi ve kanıta dayalı bakım becerilerinin kazandırılması çok önemlidir. Yüksek lisans eğitimi klinik liderlik ve yöneticilik pozisyonlarının kazanılmasına katkı sağlamaktadır. Doktora eğitimi ile de kanıta dayalı bilgi üretiminde liderlik edebilecek ve sağlık politikalarına katkıda öncü olabilecek bireyler yetiştirmek için akademisyenler olarak görev sorumluluklarımızın farkındayız" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "Hemşire demek; ortak lisanda Anne kelimesine denk gelebilecek kadar tesiri güçlü bir kelimedir"

Törende konuşmasını gerçekleştiren PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Hemşirelik, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Aynı zamanda tıbbi sekreterlik, bazen doktorluk ve çoğu zaman hasta bakıcılık ta yapabilen sınırları geniş bir meslektir. Tabi ki bu mesleğin daha başka derin anlamlara sahip olduğunu hatırlatmak isterim. Hemşire kelimesi anlam kök itibariyle sütkardeşi manasına gelmektedir. Evet, sevgili hemşirelerimiz her hasta sizleri kendilerine kardeş olarak görmektedirler. Ancak tarihimize baktığımızda hemşire Safiye Hüseyin hemşirelik mesleğinin kardeşlikten öte bir annelik olduğunu bizlere bildirmiştir. İşte, hemşire demek; ortak lisanda Anne kelimesine denk gelebilecek kadar tesiri güçlü bir kelimedir. Türk hemşireliğinin vatan savunmasıyla yazılan tarihinde ilk hemşire olarak kabul edilen Safiye Hüseyin başta olmak üzere; Çanakkale'de, Milli Mücadelede, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 15 Temmuz'da, Terörle Mücadelede, Korona Virüs ve diğer tüm hastalıkların tedavisinde, kısaca insanın ve hayatın olduğu her yerde; zamana, mekana ve şartlara bakmaksızın hayatını ortaya koyarak hizmet veren tüm hemşirelerimize minnettarız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "Vicdan ve fedakarlık duyguları, hemşirelik mesleği için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır"

Törende konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşirelik mesleğinin kutsallığına değinirken, bu mesleğin özünde insan sevgisinin olduğunu söyledi. Vicdan ve fedakarlık duygularının da bu meslek için olmazsa olmazlar arasında yer aldığına değinen Zolan, emeklerinden dolayı tüm hemşirelere teşekkürlerini iletti. Pandemi sürecinde hemşirelerin gecesini gündüzüne katarak, bir canı kurtarmak için, büyük bir fedakarlık örneği gösterdiklerini hatırlatan Osman Zolan, tüm hemşirelerin hemşirelik haftasını kutladı.

Vali Atik: "Hemşireler, hayatın ilk anından itibaren, insanların hayatlarına dokunmaktadır"

Konuşmasında, hayatın ilk anından itibaren her türlü hastalıkta, hemşirelerin her zaman insanların yanında olduğuna değinen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, hemşirelerin, insanların hayatlarına dokunduğunu söyledi. Verdikleri emeklerde, üstün görev anlayışından ve özellikle pandeminin yoğun olarak etkisini gösterdiği süreçte gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı teşekkürlerini iletti. Vali Atik, tüm hemşirelerin hemşirelik haftasını en içten dileklerle kutladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından tören, "Pandemi Döneminde İntörn Hemşire Olmak" isimli sunumu ile İntörn Hemşire Beyza Nur Baş, henüz mesleğin ilk yıllarında olan bir hemşirenin pandemi ile nasıl bir mücadele verdiğini konuklara aktardı.

Etkinliğin ikinci konuşmacısı "Pandemi Döneminde Hemşire Olmak" isimli sunumu ile Hemşire Şule Çakıroğlu oldu. Şule Çakıroğlu, Kovid- 19 pandemisinin her mesleği olduğu gibi hemşirelik mesleğini ve bu mesleğe gönül verenleri de etkilediğini söylerken, hemşirelerin bu savaşta cephenin en önünde mücadele verdiğini hatırlattı. İyileşen her hasta ile mesleki doyumlarının yükseldiğini dile getirdi.

Hemşire Şule Çakıroğlu'nun sunumunun ardından PAÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, "Pandemiyle Başa Çıkmada Psikolojik Dayanaklılık" bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmasında, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi ile mücadelede en ön saflarda yer alan hemşirelerin psikolojik olarak dayanıklılıklarını nasıl arttırabilecekleri konusunda önemli ipuçlarını paylaştı.

Prof. Dr. İbrahim Kısaç'ın sunumunun ardından tören, emekliliğe hak kazanan hemşirelere plaketlerinin verilmesi ile devam etti. Emekliliğe hak kazanan hemşirelere plaketleri sırasıyla; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Denizli Valisi Ali Fuat Atik tarafından takdim edildi. Törende ayrıca, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici'ye tüm hemşireler adına, pandemi sürecinde gösterdikleri emek ve özverinin yanında, hemşirelik haftası münasebetiyle çiçek takdiminde bulundu.

Plaket ve çiçek takdiminin ardından Hemşirelik Haftası Etkinliği, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.