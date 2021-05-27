DENİZLİ SAĞLIK ÇALIŞANI MEKTUP BIRAKIP, ENJEKTÖRLE İLAÇ ALARAK İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Ömer Ç. (23), ek iş olarak çalıştığı iş hanı içindeki bıçak bileme atölyesinde kendi damarına enjektörle ilaç verip, yaşamına son verdi. Ömer Ç.'nin cansız bedeninin yanında bulunan ve yakınlarına bıraktığı mektubunda "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" yazdığı öğrenildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki Havuzlu İş Hanı'nda yaşandı. PAÜ Hastanesi'nde ATT olarak görev yapan Ömer Ç., ek iş olarak çalıştığı bıçak bileme atölyesinde bu sabah çevre esnaf tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine iş hanına, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Ömer Ç.'nin kendine enjektörle damarından ilaç verip, intihar ettiğini belirledi. Ömer Ç.'nin yanında, kullanılmış enjektör de bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından cansız bedeni otopsi için ambulansla PAÜ Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırılan Ömer Ç.'nin intihar etmeden önce bıraktığı mektubunda ise "Yaşamayı beceremedim. İntiharı kendi hür irademle yaptım" yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.