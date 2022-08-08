Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

08.08.2022 18:30
Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol, Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol, Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'de altyapı antrenörlüğü yapan F.T. idaresindeki 20 PN 511 plakalı otomobil, Denizli istikametinde ilerlerken, aynı yönde giden V.E. yönetimindeki 03 AAR 904 plakalı araca arkadan çarpı. Kazada her iki araçta bulunan 2'i ağır 6 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan 3 yaşındaki Asaf Tüzünol, hastanede yapılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada annesi ve babası da yaralanan Tüzünol'un acı haberi ailesini yasa boğdu. Denizli Sağlık Sen Kurucu Şube Başkanı Dr. Ali Tatar'ın 3 yaşındaki torunu Asaf Tüzünol'un cenazesinin öğle namazına müteakip Denizli Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Ali Tatar, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asaf bebek Aydın'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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