Denizli sağlık ve gıda politikaları kurulu'ndan başkan zolan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli sağlık ve gıda politikaları kurulu'ndan başkan zolan'a ziyaret - Son Dakika

Denizli sağlık ve gıda politikaları kurulu'ndan başkan zolan'a ziyaret

6 saat önce

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'ndan Başkan Zolan'a ziyaretCUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'ndan Başkan Zolan'a ziyaret

CUMHURBAŞKANLIĞI Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Kurul üyelerine Denizli'nin zengin termal kaynaklarını anlatan Başkan Zolan, 'Termal sağlık turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilir dedi.

Bir dizi ziyaret, inceleme ve program için Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve kurul üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dr. Zülfiye Füsun Kümet ve Nukhet Küçüker ile Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki katıldı. Denizli'nin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri anlatan Dr. Ramazanoğlu, kentin belediyecilik hizmetleriyle Türkiye'ye örnek bir şehir olduğunu belirterek, 'Denizli'de çok güzel birlik ve beraberlik var. Çok güzel eserler var dedi.

TERMAL TURİZM RAPORLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLETİLECEK

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Topaloğlu ise, kurulun sağlık ve gıdada öncü olan illeri ziyaret ettiğini anlatarak, 'Eylül ayında sağlıkla ilgili çalışmalar yapacağız. Sağlık turizminin alt dallarından olan termal turizmle ilgili Sayın Bakanımızın moderatörlüğünü yaptığı toplantımız oldu. Bu ziyaret ile Denizli'deki termal turizm ile ilgili çalışmaları yerinde görme fırsatımız oldu. Tedavi merkezini gördük, çok güzel çalışmalar ve imkanlar var, bunlar değerlendirilebilir. Turizme katma değer katmak mümkün. Gözlemlerimizi rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğizö dedi.

'TURİZMDEKİ SIKINTI KISA SÜRELİ KONAKLAMA'

Başkan Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Denizlimiz kadim bir şehir. Denizlimizin tekstili, sanayide lokomotif. 3.5 milyar doları aşan ihracatımız var. Sadece sanayi şehri değil aynı zamanda turizm şehriyiz. Denizli 2.5 milyonun üzerinde turistin geldiği bir şehir. Başta Pamukkale olmak üzere 19 antik kente ve çok zengin jeotermal kaynaklara sahibiz. Denizli, Türkiye'de en çok turist gelen iller arasında 5'inci sıradadırö dedi. Denizli'nin turizmdeki sıkıntısının kısa süreli konaklamalar olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, 'Termal turizmi lokomotif olarak seçtiğimizde, ziyaretçiler en az bir hafta 10 gün şehrimizde kalabilirö diye konuştu.

'EGE'NİN EN BÜYÜK KAYAK MERKEZİNİ YAPTIK'

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Tekstili, el sanatları, yaylaları, antik kentleri, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip Denizli'ye gelen bir kişi her gün farklı bir yere gidebilir, farklı seçenekleri olabilir. Denizlimizde insanların nefes alması ve yayla turizmi adına Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı yaptık. 70 km mesafede Ege'nin en büyük kayak merkezini yaptık. Şu anda insanlarımız kayak yapabiliyor. Burada toplam 13 km uzunluğunda pistlerimiz var. Kar kalitesi gayet başarılı.ö

Denizli sağlık ve gıda politikaları kurulu'ndan başkan zolan'a ziyaret

Osman Zolan, Denizli, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu
Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı! HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız

Son Dakika Haberleri
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 03:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli sağlık ve gıda politikaları kurulu'ndan başkan zolan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]