Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirdi

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 30'un üzerindeki artışın büyüme rakamlarına yansıdığını kaydetti.

Keçeci, ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sanayiciler olarak yılın başından beri her ay yaptıkları çalışmalarla bugünkü rakamların oluşacağını ay ay görmekte olduklarını belirtti.

Rakamları analiz ettiklerinde 3 önemli faktörün görüldüğünü vurgulayan Keçeci, şunları ifade etti:

"Özellikle son zamanlarda doların ve Türk Lirasının birbirleri ile stabil kalması ile iç tüketimin artması yatırımlarımızda artışa sebep oldu. TÜİK'in tespitinde de görüleceği gibi makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu. Bu çok önemli bir durum. Çünkü durağanlaşan sanayinin hareketlenmesinin en önemli itici gücü makine ve teçhizat yatırımlarıdır. Dolayısıyla yatırımların artması bu rakamların oluşumunu sağladı. Ayrıca yurtdışındaki aşılanmayla birlikte tüketimin artması sonucu özellikle bizim için çok önemli pazar olan Avrupa'ya ihracatın artmasının bu noktalara gelmemizde katkısı büyük."

Gerek iç tüketim nedeniyle gerekse de ihracattan alınan siparişlerle kapasite kullanma oranlarının önemli bir rakama ulaştığını ifaden Keçeci, finans sektöründeki dalgalanmaların sanayicileri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Enflasyonun Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için en güçlü parametrelerden olduğunun altını çizen Keçeci, geçen yıla göre hammadde fiyatlarının iki kat yükseldiğini, işletme sermayesini zorlaştıran bu durumun yurt dışına olan satışların da düzensiz olmasına sebep olduğunu öne sürdü.

Keçeci, sanayi kullanım oranlarının artmasıyla birlikte istihdamda da artışın söz konusu olduğu, ancak sanayide ara eleman bulma sıkıntısının hala yaşandığı görüşüne yer verdi.