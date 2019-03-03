Son Dakika Haberleri: Denizli Sanayisi Önemli Bir İsmini Daha Kaybetti

Denizli Sanayisi Önemli Bir İsmini Daha Kaybetti

1 saat önce

Denizli sanayisinin önde gelen isimlerinden hayırsever iş adamı Orhan Abalığolu (84) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Sanayisi Önemli Bir İsmini Daha Kaybetti, System.String[]
Denizli sanayisinin önde gelen isimlerinden hayırsever iş adamı Orhan Abalığolu (84) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin önemli iş adamlarından Orhan Abalıoğlu, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) hastanesinde 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayırsever iş adamı Abalıoğlu, kente birçok okul kazandırmasıyla vatandaşların sevgisini toplamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kentte gerçekleştirdiği programlarda ziyaret ettiği Abalıoğlu, 4 Mart Pazartesi (yarın) günü son yolculuğuna uğurlanacak. Abalıoğlu'nun cenazesi PAÜ Müftü Ahmet Hulusi Camii ve Külliyesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedilecek.

Abalıoğlu, kurucusu olduğu holdingle Denizlispor'a da bu güne kadar büyük destekler sağlamış, bu sezon da isim sponsorluğunu almıştı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel
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