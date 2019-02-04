Son Dakika Haberleri: Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü

Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü

27 dakika önce

DENİZLİ Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü, System.String[]
DENİZLİ Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Sanayi Odası'nın Kurucu Başkanı, DSO Meclis eski Başkanı, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin Kurucu Başkanı, Denizli Mimarlar Odası'nın 1 nolu üyesi ve Denizli politika hayatının önde gelen ismi olan  Feridun Alpat, Ankara'da hayatını kaybetti. Feridun Alpat bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. 85 yaşında yaşama gözlerini yuman Alpat, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de dostu ve arkadaşıydı. 20 yıl Sanayi Odası Başkanlığı yapan Feridun Alpat'ın cenazesi 6 Şubat Çarşamba günü Denizli'de toprağa verilecek.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ankara, Denizli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Denizli, Güncel
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