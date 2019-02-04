Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü (2)
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CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi
'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feridun Alpat bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. 85 yaşında yaşama gözlerini yuman Alpat'ın yakınları cenazenin 7 Şubat Perşembe günü Denizli'de toprağa verileceğini belirtti.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:32 Kaynak: DHA
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