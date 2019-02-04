Son Dakika Haberleri: Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü (2)

Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü (2)

31 dakika önce

CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Denizli Sanayisinin Duayen İsmi Öldü (2), System.String[]
CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK 

Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve Organize Sanayi Bölgesi'nin de kurucu Başkanı olan Mimar Feridun Alpat (85), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Feridun Alpat bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. 85 yaşında yaşama gözlerini yuman Alpat'ın yakınları cenazenin 7 Şubat Perşembe günü Denizli'de toprağa verileceğini belirtti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Ankara, Denizli Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Denizli, Güncel
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