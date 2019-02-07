Son Dakika Haberleri: Denizli Sanayisinin Mimarı" Toprağa Verildi

Denizli Sanayisinin Mimarı" Toprağa Verildi

1 saat önce

Denizli Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu başkanı olan ve 88 yaşında hayatını kaybeden mimar M. Feridun Alpat, toprağa verildi.

Denizli Sanayisinin Mimarı
Denizli Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu başkanı olan ve 88 yaşında hayatını kaybeden mimar M. Feridun Alpat, toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitiren Alpat için kurucusu olduğu ve 20 yıl başkanlığını yaptığı Denizli Sanayi Odası önünde tören düzenlendi.

Alpat ailesi ile Denizli Valisi Hasan Karahan, diğer protokol üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Kentte birçok iz bırakan Feridun Alpat'ın sanayi ve mimarlık alanında yapmış olduğu çok sayıda güzel eserleri var. Önemli olan geride güzel eserler bırakabilmek. Kendisi siyaset yaparken de hırsı olmayan, nezaketi elden bırakmayan saygılı bir kişilikti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Denizli Mimarlar Odası'nın 1 No'lu üyesi olan, Denizli Sanayi Odası Başkanlığının yanı sıra Denizli Ticaret Odası Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan Alpat için buradaki törenin ardından Delikliçınar Yeni Cami'de tören düzenlendi.

Denizli'de "sanayinin mimarı" olarak nitelenen Alpat'ın cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Denizli Sanayi Odası, Denizli, Güncel
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