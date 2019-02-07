Denizli Sanayisinin Mimarı" Toprağa Verildi

Denizli Sanayi Odası
ile Organize Sanayi Bölgesi
'nin kurucu başkanı olan ve 88 yaşında hayatını kaybeden mimar M. Feridun Alpat, toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tedavi gördüğü Ankara
'da yaşamını yitiren Alpat için kurucusu olduğu ve 20 yıl başkanlığını yaptığı Denizli Sanayi Odası önünde tören düzenlendi.
Alpat ailesi ile Denizli Valisi Hasan Karahan, diğer protokol üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarının katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, Denizli'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirterek, "Kentte birçok iz bırakan Feridun Alpat'ın sanayi ve mimarlık alanında yapmış olduğu çok sayıda güzel eserleri var. Önemli olan geride güzel eserler bırakabilmek. Kendisi siyaset yaparken de hırsı olmayan, nezaketi elden bırakmayan saygılı bir kişilikti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Denizli Mimarlar Odası'nın 1 No'lu üyesi olan, Denizli Sanayi Odası Başkanlığının yanı sıra Denizli Ticaret Odası Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunan Alpat için buradaki törenin ardından Delikliçınar Yeni Cami
'de tören düzenlendi.
Denizli'de "sanayinin mimarı" olarak nitelenen Alpat'ın cenazesi, öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.