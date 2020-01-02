Son Dakika › Güncel › Denizli şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar - Son Dakika
Denizli şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar
6 saat önce
DENİZLİ Şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
DENİZLİ Şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar
Son Dakika Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Otomobilin çarptığı kadın minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar TOGG, yerli otomobilin ön siparişi hakkında açıklamada bulundu