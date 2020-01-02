Denizli şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar - Son Dakika

Denizli şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar

6 saat önce

DENİZLİ Şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar.

DENİZLİ Şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar

Denizli şarampole devrilen otomobili çelik halatla sabitleyip yaralıları kurtardılar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:37 Kaynak: DHA
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