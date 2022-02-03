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Denizli Sarayköy'de derenin taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika

Denizli Sarayköy'de derenin taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı

03.02.2022 14:25
Denizli Sarayköy'de derenin taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yağışların ardından bir derenin taşması sonucu yaklaşık 30 evi su bastı, mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çabasıyla tahliye edildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yağışların ardından bir derenin taşması sonucu yaklaşık 30 evi su bastı, mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çabasıyla tahliye edildi.

İlçeden geçen Gerali Deresi, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu taştı.

Derenin geçtiği Gerali mahallesindeki 30'a yakın ev, taşkından zarar gördü. Su seviyesinin yer yer 1 metreye yükselmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 15 kişi, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile jandarma ve ilçe belediye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bölgeye taşındı.

Taşkından etkilenen bazı ahırlardaki hayvanlar da nakledildi.

Suyun mahalleye girişini engellemek için iş makinalarıyla toprak setler oluşturan ekipler, sokaklardaki suları motopomplarla tahliye etmeye çalışıyor.

"Su gelmeden evden çıktık"

Bölgede inceleme yapan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, taşkın nedeniyle can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, mağdur olan vatandaşlar için seferber olduklarını bildirdi.

Özbaş, "Bu gece aşırı yağış oldu. Kar ve yağmur suyu dereyi taşırmış. Tarlalarda biriken suyun köyün içerisine girişini engellemek için çalışma yaptık. 25-30 civarı ev sular altında kalmış durumda." dedi.

Evi zarar gören Ahmet Verim (70) ise suyun aniden yükseldiğini, balkon demirlerine kadar ulaştığını görünce evi boşalttıklarını belirtti.

Verim, "Su gelmeden evden çıktık. Ahırda koyunlar vardı onları çıkarttık. Başka bir komşuya sığındık. O anlarda ister istemez panikleme yaşıyor insan." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nergiz Ünsal (56) da ev ve ahırında hasar oluştuğunu, daha önce böyle bir taşkın yaşamadıklarını anlattı.

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Sarayköy, Jandarma, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Sarayköy'de derenin taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika


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