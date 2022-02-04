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Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması - Son Dakika

Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması

04.02.2022 12:45

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yağışların ardından derenin taşması sonucu hasar gören ev ve sokaklarda temizlik çalışması devam ediyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yağışların ardından derenin taşması sonucu hasar gören ev ve sokaklarda temizlik çalışması devam ediyor.

Gerali Deresi'nin dün etkili olan sağanak ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu taşmasıyla su altında kalan aynı isimli mahallede, su tahliye çalışması tamamlandı.

İlçe belediyesi ve itfaiye ekipleri, taşkından etkilenen 30 evdeki eşyaların çıkarılması ve temizlik çalışmalarına destek verirken, sokaklardaki çamur birikintileri iş makineleriyle temizleniyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yapıyor.

Mahalle muhtarı Ali Özdemir, gazetecilere, dün bir felaket yaşadıklarını ancak taşkının ilk saatlerinden itibaren yetkililerin mahallelinin yanında olduğunu söyledi.

Ekiplerin yaraları sarmak için uğraştığını anlatan Özdemir, "Devletimizin tüm kurumları buraya geldi. Onlardan Allah razı olsun. 30 evi su bastı, bunların 12'si ağır hasarlı. Gereken ilk müdahale anında yapıldı ve devam ediyor." diye konuştu.

Gerali Deresi'ndeki taşkından çok sayıda ev ve ahır etkilenmiş, su seviyesinin yer yer 1 metreye yükselmesi nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 15 kişi ekiplerce kurtarılmıştı.

Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması
Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması
Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması

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Sarayköy, Hisarcık, Denizli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarayköy'de taşkında hasar gören evlerde temizlik çalışması - Son Dakika
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