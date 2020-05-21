DENİZLİ SARAYKÖY'ÜN ÇAMURU DÜNYAYA ŞİFA DAĞITIYOR - Son Dakika

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, termal su kaynaklarının dibinden çıkarılan ve işlenen çamurlar, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Sarayköy ilçesinin Tekke Mahallesi'nde yer alan sıcak su kaynakları, bölgede termal turizm ve jeotermal enerji üretiminde önemli rol oynuyor. Bölgeden çıkan ve sıcaklığı 90 dereceyi bulan şifalı sular, hizmet veren termal tesislerde eklem ağrısı ve romatizma rahatsızlıkları nedeniyle şifa arayan vatandaşların tedavisinde kullanılıyor.

DÜNYAYA DAĞILAN ŞİFA

Termal su kaynaklarının dibindeki çamurlar da kozmetik sektöründe kullanılmak üzere çıkarılıyor. Kürekle sıcak su kaynaklarının oluşturduğu göletlerden alınan çamurlar, çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Sıcak çamur önce dinlendiriliyor. İçerisindeki yabancı ve sert maddelerden arındırılan çamur, krem ya da pudra haline getirilerek yurt içi yada yurt dışına pazarlanıyor.

'90 DERECELİK TERMAL SULARIN ALTINDAN ÇIKARIYORUZ'

Tekke Mahallesi'nde yaşayan ve termal bir otelin işletmeciliğini yapan Mustafa Şen, 10 yıldır çamurdan üretim yaptıklarını belirtti. Şen, bölgedeki çamurun içerisindeki kükürt sülfat miktarının oldukça yüksek olduğunu bu durumun çamurun kalitesinin oldukça yüksek olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Çıkardıkları çamuru çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra homojen krem haline getirdiklerini aktaran Şen, "Çamuru 90 derecelik termal suların altından çıkarıyoruz. Kükürt, tuz ve sülfat miktarı oldukça yüksek olduğu için çok değerli. Romatizma hastalıkları, kireçleme ve ortopedik rahatsızlıklara iyi geliyor. Cilt rahatsızlıkları, sivilce, akne tedavisinde buradan çıkarılan çamurdan ürettiğimiz homojen kremler kullanılıyor" dedi.

ÇAMURUN KALİTESİNİ GÖSTERMEK İÇİN İSRAİL'E BEDAVA GÖNDERDİ

Çamurdan kozmetik ürünlerin üretiminde en çok söz sahibi ülkenin İsrail olduğuna dikkat çeken Şen, "Bizim çamurumuzun onlarınkinden kaliteli olduğunu göstermek için İsrail'e bedava çamur gönderdim. Onlardakine göre tuz, kükürt ve sülfat oranımız daha iyi. Biz çamurumuzun kalitesi konusunda iddialıyız. Almanya, Belçika, Hollanda, Avustralya'ya ve ABD'ye çamurumuzu ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz ülkelerde yüz maskesi olarak yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kullananlar memnuniyetini dile getiriyor" diye konuştu.