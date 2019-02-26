Son Dakika Haberleri: Denizli Sarayköy'ün Son Kore Gazisi Öldü

Denizli Sarayköy'ün Son Kore Gazisi Öldü

29 dakika önce

Sarayköy'ün son Kore gazisi öldü (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIDenizli'nin Sarayköy ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Atagün, bugün öğlen Tepeköy Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Sarayköy'ün son Kore gazisi öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kalp krizinden yaşamını yitiren Kore gazisi Hüseyin Atagün, bugün öğlen Tepeköy Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Atagün'ün ailesi ve yakınları ile 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Atagün'ün askerlerin omzunda taşınan tabutu, Tepeköy Mezarlığı'na götürüldü. Atagün gözyaşları içinde toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:45 Kaynak: DHA

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