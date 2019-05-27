Son Dakika Haberleri: DENİZLİ ŞEHİT BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

DENİZLİ ŞEHİT BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

5 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şehit babası 65 yaşındaki Zeki Avcı'nın yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, şehit babası 65 yaşındaki Zeki Avcı'nın yaya geçidinden yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Gözaltına alınan sürücü Ali E.'nin polisteki ifadesinde, korna çaldığını söylediği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Ancak Çivril ilçesinde yaşanan bir kaza, kurallara dikkat edilmediğini gösterdi. Galericiler Sitesi'nde dün (pazar) saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada; 1992 yılında Şırnak'ta terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı, yolun karşısındaki evine gitmek için yaya geçidine geldi. Buradan yolun karşısına geçmeye çalışan Avcı'ya, Denizli yönüne giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı hafif ticari araç çarptı. Avcı, kaza yerinde öldü.
Ticari aracın yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Avcı'ya çarpma anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında ticari aracın yaya geçidi üzerindeki çarptığı Avcı'nın havaya fırlayıp, yere düşmesi yer alıyor. Polis tarafından gözaltına alınan Ali E.'nin ifadesinde, korna çaldığını söylediği öğrenildi. Ali E.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
DENİZLİ ŞEHİT BABASININ ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:47 Kaynak: DHA
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