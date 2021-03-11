DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras - Son Dakika

DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras

11.03.2021 11:52

Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz mirasDENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1'nci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedeleri Hüseyin Akar'dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı.

Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1'nci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedeleri Hüseyin Akar'dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı. Dedeleri öldükten 97 yıl sonra devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden Nasuh Akar, Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz dedi.

Geriçam Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, tebligatta mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler, işin peşine düşünce gerçeği öğrendi.

1'nci Dünya Savaşı'nda Suriye- Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak şehit olduğu sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği ortaya çıktı. Beyağaç'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAZİNİN SATIŞI İÇİN DAVA AÇILDI

Ailenin Avukatı Savaş Honluk da nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soybağını ortaya çıkarıp, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu İbrahim Akar olduğunu resmileştirdi.

Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Samim Gonca, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren İsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve mirasa kavuşmayı bekliyor.

Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, Dedemizin 1'nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğı sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep 'şehit oldu' diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin '4 milyon lira' olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz dedi.

DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras
DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras

Hüseyin Akar, Beyağaç, Mersin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras - Son Dakika


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