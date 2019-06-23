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DENİZLİ Sel suları ile nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı

29 dakika önce

Sel suları ile nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardıDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Dalaman çayı içindeki adacıkta suyun boyunun sel sularıyla birlikte 2 metreyi aşması üzerine, biri çocuk 4 kişi mahsur kaldı.

Sel suları ile nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Dalaman çayı içindeki adacıkta suyun boyunun sel sularıyla birlikte 2 metreyi aşması üzerine, biri çocuk 4 kişi mahsur kaldı. Sel sularına kapılmaktan adacık içindeki yüksek yerlere çıkarak kurtulan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güvenli alana taşındı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi Gediz Mevkisindeki Dalaman Çayı içinde adacıkta meydana geldi. Hakan Hüsünbeyi (34), Nurettin Hüsünbeyi (49), Ali Kalaycı (44) ve oğlu 8 yaşındaki Hakan Kalaycı, piknik yapmak ve balık tutmak için Dalaman Çayı içindeki adacığa geçti. Çaydaki su derinliği yaklaşık 30 santimetreyken, adacığa geçen biri çocuk 4 kişi, dağdan gelen sel suları nedeniyle çay suyunun bir anda 2 metreyi aşması üzerine mahsur kaldı. Sel suyunun giderek artması üzerine adacıktaki yüksek yerlere çıkarak canlarını kurtaran 4 kişi, çevreye seslenerek yardım istemeye
çalıştı. Cep telefonlarının çekmediği bölgede 4 kişinin yardım çığlıklarını duyan mahalle halkı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Su altı Arama Kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dalaman çayına ulaşan itfaiye ekibi, su seviyesinin düşmesiyle adacığa geçip halat bağladı.
Adacıkta mahsur kalan biri çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hakan Hüsünbeyi, Nurettin Hüsünbeyi, Ali Kalaycı ve oğlu Hakan Kalaycı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Jandarma
ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü.
Nurettin Hüsünbeyi, 'Balık tutmak için gelmiştik. Adacığa çevreleyen çaydaki su seviyesi aniden yükselmeye başladı. Suyun boyu 2 metreyi aştı. Ne yapacağımız şaşardık. Yüksek yerlere çıkarak canımızı kurtardık. Telefonlar çekmeyince bağırarak yardım istedik. Sesimizi duyanlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye sağolsun bizi kurtardıö dedi.
DENİZLİ Sel suları ile nedeniyle mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:49 Kaynak: DHA
Dalaman, İtfaiye, Güncel
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