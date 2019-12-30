Denizli sma hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli sma hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika

Denizli sma hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar

6 saat önce

SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlarDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce bebeklerini SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Yıldız çifti, 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da aynı hastalığa yakalandığını öğrendi.

SMA hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce bebeklerini SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Yıldız çifti, 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. İkinci kez aynı hastalık nedeniyle bebeklerini kaybetmek istemeyen aile, oğullarının tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyor.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Necati ve ev hanımı Ayten Yıldız'ın 23 aylık Yusuf isimli bebekleri, 2017 yılında SMA Tip1 (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk sahibi çiftin 6,5 ay önce Umut Furkan ismini verdikleri bir bebekleri daha oldu. Aile kontrol için gittikleri Pamukkale Üniversitesi'nde 6,5 aylık bebekleri Umut Furkan'ın da SMA hastası olduğunu öğrendi.

Maddi durumunun yetersiz olduğunu belirten Necati Yıldız, ikinci kez aynı hastalık nedeniyle bebeğini kaybetmek istemediğini söyledi. Yetkililerden yardım isteyen Yıldız, "Bu gerçekten çok zor bir hastalık. Şu anda ilacının gelmesini bekliyoruz. Prosedürler çok uzun, aşabilirsek ilacını alacağız. İlaçlarını almak ta yetmiyor. Ekstra evde kullanmamız gereken cihazlar var. İki üç ay sonra kullanmamız gereken bu cihazlar yaklaşık 80 bin lira tutuyor. Ben iki yıl önce bir evladımı bu hastalıktan yitirdim. Umut Furkan'ı da kaybetmek istemiyorum. Bebeğimizin SMA hastalığı ortaya çıktığından beri doğru dürüst çalışamıyorum. Umut Furkan'ın tedavisi için sık sık Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne gitmemiz gerekiyor. Devletimizden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Anne Ayten Yıldız ise "Bir bebeğimizi kaybettik. Bunu da yitirmek istemiyoruz. Devletimizden ilaç ve cihaz istiyoruz. Çok zor durumdayız. Birinci acıyı yaşadık, ikincisini yaşamak istemiyoruz. Oğlumuzun tedavi edilip sağlığına kavuşmasını hayal ediyoruz" diye konuştu.

Denizli sma hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:54 Sakarya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
01:52 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
01:46 Metruk bina kısmen çöktü - Son Dakika
01:46 Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü - Son Dakika
01:32 Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:57:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli sma hastalığından ikinci kez bebeklerini kaybetmek istemiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]