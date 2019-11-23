Denizli sokak kedisini telef eden köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçundan işlem, pitbull'a ise...

Sokak kedisini telef eden köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçundan işlem, pitbull'a ise el konuldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 10 gün önce sokak kedisine saldırarak öldüren Alman kurdu köpeğin sahibine 'basit yaralama' suçundan işlem yapıldı. Alman kurdu köpeğin yanındaki yasaklı ırklar listesindeki pitbull'a ise, el konuldu. Pitbull sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Değirmenönü Mahallesi'nde geçen 12 Kasım Salı günü meydana gelen olayda, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, tasmalarını tuttukları ancak ağızlıkları olmayan biri Alman kurdu, diğeri pitbull cinsi köpekleri gezdirmeye başladı. Bu sırada Alman kurdu, esnafın beslediği ve kaldırım kenarında uyuyan sokak kedisine saldırdı. Hayvan sahipleri ve çevredeki esnaf, kediyi köpeğin ağzından almak için mücadele etti. Defalarca tekmelenen köpek, kediyi bir türlü bırakmadı. Zorlukla köpeğin ağzından kurtarılan kedi, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü. Ancak 4 gün sonra öldü. Ayrıca olayda, kediyi kurtarmak isteyen kırtasiyeci Ersin Kaya elinden ısırılınca yaralandı. Saldırı anı ise, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ön iki ayağı kırılan sokak kedisinin yaralı halde kaçmaya çalışması yürek sızlattı.

ALMAN KURDUNUN YANINDAKİ PİTBULL'A EL KONDU

Soruşturma başlatan polis, Alman kurdu köpeğin sahibi hakkında, esnafın elini ısırdığı için 'basit yaralama' suçundan işlem yapıldığı ve dava açılacağı öğrenildi. Alman kurdu köpek, sahibine teslim edildi. Yasaklı pitbull cinsi diğer köpeğe ise, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen pitbull cinsi köpek kontrol altına alınıp, barınağa konuldu. Soruşturmanın ardından polis tarafından pitbull cinsi köpek besleyen sahibi hakkında tutulan tutanağın, Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. Şube Müdürlüğü, pitbull'u besleyen sahibine, 7 bin 802 lira para cezası keseceği öğrenildi.

'KÖPEKLER AĞIZLIKSIZ ÇIKARILMASIN'

Yaralı kediyi kurtarmaya çalışırken elini köpek ısıran kırtasiyeci Ersin Kaya, Biz 4-5 kişi kediyi köpeğin elinden alamadık. Kedinin hali içler acısıydı. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamamıştım. Kedinin iki ayağı kırıldı, boynunda derin yaralar oluştu. Bu köpekleri gezdirirken, ağızlık takmalarını istiyorum. Çünkü o an orada bir çocuk olabilirdi. Onu da ısırabilirdi. Ben köpeklere karşı değilim. Sokaklarda hayvanlar gezdirilsin ama kesinlikle tedbiri alınmalı. O gün köpeklerin ağzında, ağızlık takılı olsaydı, o kedi ölmezdi. Kediyi öldüren köpeğin yanında yasaklı olan pitbull cinsi köpek de vardı. Bu köpeklerin ağzında ağızlık yoktu, çocuklara bile saldırabilirdi diye konuştu.

Veteriner Eren Yavuz, Türkiye'de bazı ırklardaki köpeklere yasak getirildiğini, bunlardan birisinin de pitbull cinsi olduğunu söyledi. Yavuz, yasağın temel sebebinin, köpeklerin amacı dışında kullanılması, yasa dışı dövüşler yaptırılması, kontrol dışı davranışlar nedeniyle çevreye ve insanlara zarar vermesi olduğunu belirterek, Bu köpeklerin üretilmesinde belli amaçlar tasarlanmış. Toplum içerisinde bu köpeklerin yer alması uygun bulunmadı. Pitbull ırkı diğer canlılara karşı daha hırçın ama bu köpekleri besleyenlerin hiç mi suçu yok Köpek beslerken psikolojik tahliller yapılmalı. Genellikle bu tür köpekler, psikolojisi bozuk insanların elinde bulunduğu zaman bu köpekler sorun yaratıyor. Burada sorun köpekte mi besleyende mi noktasına gelindi. Her besleyen psikolojik sorunlu mu Tabi ki değil ama kurunun yanında yaşta yandı. Pitbull köpekler aslında sevecen ve birçok ülkede beslenen bir ırk diğer canlılara karşı biraz saldırgan oldukları için kontrol altında tutulmaları gerekiyor dedi.

BESLEMENİN CEZASI 7 BİN 802 LİRA

Yavuz, Pitbull beslemenin cezasının bulunduğunu ifade ederek, Pitbull reklamının ve pazarlamasının yasak olduğu bir köpek ırkı. Cezası ise 7 bin 802 TL. Bir zamanlar, insanların kedilere köpeklere saldırtması, kontrolsüzce salıvermeleri sonucu çevreye zarar vermeleri nedeniyle bu kural koyuldu. İnsanlar bu konuda çok radikal bir kararla karşı karşıya kaldı. Mevcut olan köpeklerin kontrol altında bulunması, üretilmesinin yasaklanması kaydıyla bu hayvanların beslenmesine devam edilebilir diye konuştu.