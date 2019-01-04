Son Dakika Haberleri: Denizli Sokak Köpeklerinin Koruyucu Meleği

Denizli Sokak Köpeklerinin Koruyucu Meleği

2 saat önce

Sokak köpeklerinin koruyucu meleğiDenizli'de giyim mağazası sahibi 42 yaşındaki Ahu Alkın, işyerinin önünde gelen sokak köpeklerinin koruyucu meleği oldu.

Sokak köpeklerinin koruyucu meleği

Denizli'de giyim mağazası sahibi 42 yaşındaki Ahu Alkın, işyerinin önünde gelen sokak köpeklerinin koruyucu meleği oldu. Soğuk havada üşümesinler diye mağaza önüne battaniyeler seren Alkın, ayrıca sokak hayvanlarını besleyip, karınlarını doyuruyor.

Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bebek giyim mağazası sahibi, evli ve 2 çocuk annesi Ahu Alkın, 7 sokak köpeğine sahip çıkıyor. Bulvardaki sokak köpeklerinin bakımından beslenmesine ve barınmalarına kadar her ortamı sağlamaya çalışan Alkın, soğuk havalarda üşümesinler diye mağazasının önüne battaniyeler serdi. Sokak köpekleri tarafından koruyucu melek gibi görünen Alkın, ayrıca hayvanların karınlarını da doyuruyor. Mamalarını yiyip beslenen köpekler, daha sonra yerdeki polar battaniyelerde uyuyor. Alkın'ın bu davranışı takdir topluyor. Alkın'ı örnek alan, bulvardaki birçok mağaza sahibi, işyeri önüne köpekler için battaniye ve mama koymaya başladı.

Alkın'ın mağazasının yanında işyeri bulunan eczacı Sezer Bildircin de köpeklere sahip çıkıyor. Sezer Bildircin, sabah dükkanların açılmasıyla köpeklerin geldiğini belirterek, Bizim geldiğimizi biliyorlar ve toplanıyorlar. Önce mamalarını veriyoruz. Beslendikten sonra bize, 'Sanki üzerimizi örtün' der gibi bakıyorlar. Biz de dışarı çıkıp, üzerlerini battaniyelerle örtüyoruz dedi.

Çevresindeki esnafa da örnek olan Ahu Alkın ise sokak hayvanlarına 7 yıldır sahip çıktığını belirterek, Biz sadece üzerimize düşeni yapıyoruz. Köpekler üşümesin diye iyi bir şeyler yapıyoruz. Örnek olduk ve birçok mağazanın önünde bu tür görüntüler görüyoruz. Sokak hayvanlarına sahip çıkarak onları besliyor ve sahiplendiriyoruz. Bizim bu yaptığımızı reklam olarak görenler var. Vicdanımızı gömmüşüz, biz o gömülen vicdanları topraktan çıkarmaya çalışıyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Sapık Tarafından Tecavüze Uğrayan Bitkisel Hayattaki Kadın, Doğum Yaptı Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır

Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı Paladyumun Ons Fiyatı 16 Yılın Ardından İlk Kez Altını Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:35:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli Sokak Köpeklerinin Koruyucu Meleği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]