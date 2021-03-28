Cipin içinden husumetlisine tüfekle ateş açtı; 1'i kadın 3 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, cipin içerisinden husumetlisine pompalı tüfekle ateş edip kaçan kişi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19), kullandığı 35 AY 2396 plakalı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı. Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından, ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.