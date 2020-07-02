DENİZLİ Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor - Son Dakika

DENİZLİ Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor

Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyorDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, doğalgaz tesisatçısı olan Hilmi Aldal (40), 5 gün önce kaybolan lise öğrencisi oğlu İbrahim Aldal'ı (16) sokak sokak dolaşıp kayıp ilanları asarak arıyor.

Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor

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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, doğalgaz tesisatçısı olan Hilmi Aldal (40), 5 gün önce kaybolan lise öğrencisi oğlu İbrahim Aldal'ı (16) sokak sokak dolaşıp kayıp ilanları asarak arıyor. Oğulun hayatından endişe etmeye başladığını belirten Aldal, yetkililerden yardım istedi.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan İbrahim Aldal, 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Lise öğrencisi Aldal'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, eve gelmeyen oğullarının durumundan endişelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp Aldal'ı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda Aldal'a ait bir iz bulunamadı.

'GÖZÜM HEP OĞLUMU ARIYOR'

Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen oğluna henüz ulaşamayan Hilmi Aldal, kayıp ilanı bastırdı. İlçedeki cadde ve sokakları dolaşıp kayıp ilanlarını boş bulduğu her yere yapıştıran Aldal, yetkililerden yardım istedi. Oğlunun eve dönmesini umut ettiğini ifade eden Aldal, Bir umut ışığı, ipucu olmadığı için oğlumu kendim arıyorum. Otogara gidip bakıyorum. İşlek meydanları, kalabalık yerleri dolaşıyorum. Geziyorum, gözüm hep oğlumu arıyor. Kayıp ilanları yaptırdım. Sokaklarda onları asıyorum. Maalesef arama çalışmalarından eli boş dönüyorum dedi.

'ZAMAN GEÇTİKÇE ENDİŞELERİM BÜYÜYOR'

Oğlunun aramaya devam edeceğini ifade eden Aldal, İbrahim'i gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyorum. Her geçen gün kafamda soru işaretleri artıyor. Oğlum, eve bağımlı uysal bir çocuk. Bizimle hiçbir sıkıntısı yoktu. Kendisiyle baba oğuldan çok arkadaş gibiydik. Gün geçtikçe endişelerim büyüyor. Aklımıza kötü şeyler geliyor. Çaresiz üzgün bir şekilde bulunmasını bekliyoruz diye konuştu.

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ Sokak sokak dolaşıp kayıp oğlunu arıyor - Son Dakika

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