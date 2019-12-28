Denizli somali'deki patlamada denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli somali'deki patlamada denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Denizli somali'deki patlamada denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi

6 saat önce

DENİZLİ Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi.

DENİZLİ Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Denizli somali'deki patlamada denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Denizli, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:47 Kaynak: DHA
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