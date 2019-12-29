Denizli somali'deki patlamada denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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Denizli somali'deki patlamada denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi
6 saat önce
DENİZLİ Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
DENİZLİ Somali'deki patlamada Denizlili kepçe operatörü yaşamını yitirdi
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