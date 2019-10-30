Son Dakika Haberleri: Denizli-sosyete pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli-sosyete pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı

Denizli-sosyete pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı

10 dakika önce

Sosyete Pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir pazaryerinde esnaflar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Sosyete Pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir pazaryerinde esnaflar arasında çıkan alacak-verecek kavgasında 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Kuşpınar Mahallesi'ndeki Sosyete Pazarı olarak bilinen semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre pazarda esnaflık yapan iki grup arasında alacak-verecek meselesinden kavga çıktı. Esnafların birbirine girdiği tekmeli, yumruklu ve bıçak kullanılan kavgada, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga pazarda alışveriş yapan bazı vatandaşları da korkuttu. Kavgada bıçakla bacağından yaralanan Mehmet A. ve darp sonucu yaralanan Kazım Y. ile Zeynep E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli-sosyete pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı

Pamukkale, Denizli, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damat, 1,5 tonluk gelin arabasını 100 metre çekerek baba evine götürdü
Damada görüşmemiş eziyet...1,5 tonluk gelin arabasını halatla çekti Ankara Barosu'ndan Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:51:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli-sosyete pazarı'nda esnaf arasında bıçaklı kavga 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]