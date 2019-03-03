Denizli Tali Yola Devrilen Otomobil Alev Topuna Döndü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkıp, tali yola devrilerek alev alan otomobilin hafif yaralanan sürücüsü 28 yaşındaki Salih Gündüz, son anda dışarı çıkarak canını kurtardı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkıp, tali yola devrilerek alev alan otomobilin hafif yaralanan sürücüsü 28 yaşındaki Salih Gündüz, son anda dışarı çıkarak canını kurtardı. Alev topuna dönerek kullanılmaz hale gelen otomobili ise itfaiye ekipleri söndürdü. Bugün saat 05.00 sıralarında, Denizli'den İzmir yönüne giden Salih Gündüz, kullandığı 01 BCD 19 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini İzmir Bulvarı Sanayi Alt Geçidi'nde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil savrularak tali yola devrildi ve alev aldı. Alevler, kısa sürede tüm otomobili sardı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan otomobil sürücüsü Gündüz, son anda dışarı çıkarak canını kurtardı. Gündüz, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Tedaviye alınan Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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