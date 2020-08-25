Denizli tarihinde 5 milyon hibe alan ilk proje

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu, Denizli'de ki sektör mensuplarıyla buluşmaya başladı. Proje, Denizli tarihinde bütçesi ve büyüklüğüyle 5 milyon hibe alan ilk proje oldu.

Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Ortak Çalışma Grubu, iş dünyası temsilcileriyle düzenlenen toplantıda, aralarında Portekizli bir uzmanın da olduğu ekip, hedeflenen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projenin sadece Denizli değil ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Ekibimiz, proje kapsamında ilk olarak iş dünyası üyeleriyle bir araya gelerek sahaya inmiş oldu. Ekibimiz, bundan sonra da firmalara bilgi verip, ziyaret gerçekleştirecek ve ikili görüşmelerde bulunacak. Denizli tarihinde bütçesi ve büyüklüğüyle bir ilk olan, Avrupa Birliğinden 5 Milyon Avro hibe alan projemizi daha da geliştireceğiz." dedi.

Denizli adına, katma değeri yüksek üretim yapmak amacıyla bazı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Projemiz, 5 Milyon Avro bütçesiyle, Denizli tarihinde bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli Avrupa Birliği Projesi. Teknik Tekstil, içerik bakımından çok önemli. Proje sayesinde, uçaklardan ilaç sanayisine, yanmayan kumaşlardan inşaat yalıtımına kadar çok geniş bir alanda prototip üretimler yapılabilecek. Bunun için Organize Sanayi Bölgesi'nde yerimizi tuttuk. Teknik Tekstil ekibimizin DTO bünyesinde yönetim merkezi olarak kullanacağı ofislerini de açtık. Hedefimiz, 3 yılın sonunda, o güne kadar getirilecek projeleri gerçekleştirerek, Denizli'de yeni sektörler oluşturmak ve katma değerli ürünler ile üretime geçişi sağlamak." diye konuştu

"Denizli'mize katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Başkan Erdoğan'ın Denizli Ticaret Odası'ndaki çalışmalarını takdir ettiklerini ifade eden iş adamı Mehmet Akgün ise, "Tekstille ilgili çalışmalarınız için de tebrik ediyor ve destekliyoruz. Sektör mensubu üyelerimizin, Teknik Tekstil ekibiniz tarafından bilgilendirilmesini talep ettik. Tekstil sektöründeki arkadaşlarımız için düzenlenen bu toplantımızın Denizli'mize de katkı sağlayacağına inanıyoruz." sözlerini ifade etti. - DENİZLİ