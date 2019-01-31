Denizli Tarımda İddiasını Artırıyor

AK Parti Denizli
İl Başkanı Necip Filiz, Denizli'nin tarım sektöründe iddiasını artırdığını belirtti.
Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin 1 Şubat Cuma günü Denizli'ye gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini, sektör temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geleceğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesi'nin Denizli'ye kazandırdığı Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın açılışını gerçekleştirecek Bakan Pakdemirli'nin AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edeceğini bildiren Filiz, şunları kaydetti:
"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileri ve muhtarlarla gerçekleştirilecek sektör toplantısında AK Parti iktidarının tarım destekleri başta olmak üzere yaptığı yatırımlar, Türkiye
'de tarımda son gelinen durum, teşvik ve hibeler ve Denizli'de tarım konularında bilgilendirmeler yapacak.
İlimiz kekikte 12 bin 487 ton üretim ile Ege
Bölgesi'nin yüzde 88'ini, Türkiye üretiminin yüzde 86'sını gerçekleştirerek Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Adaçayında 273 ton üretim ile Ege Bölgesi'nin yüzde 54'ünü, Türkiye üretiminin yüzde 49'unu gerçekleştirerek Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Çerezlik ay çekirdeğinde 32 bin 570 ton üretim ile Ege Bölgesi'nin yüzde 84'ünü Türkiye üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirerek Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Burçak yeşil otta da 3 bin 441 ton üretim ile Ege Bölgesi'nin yüzde 53'ünü Türkiye üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştirerek Türkiye'de 1 sırada yer almaktadır. Bunların yanında üzüm ve tütün üretiminde Türkiye'de ve Ege'de 2. sırada yer alan ilimiz ceviz üretiminde de Ege'de 1, Türkiye'de 3. sırada yer almıştır."