Denizli Tarladan Güreş Minderine

Denizli
'nin Çivril
ilçesinin kırsal Özdemirci
Mahallesi'ne tayini çıkan öğretmen Özgür Kayaoğlu, buradaki ortaokul öğrencilerinin hayatını güreş sporuyla değiştirdi. Aielerine yardım etmek için yaz kış, tarla ve ahırlarda çalışmak zorunda kalan öğrencilerinin şehirde yaşayan akranlarına göre çok daha güçlü olduğunu fark eden Kayaoğlu, 15'i kız 29 öğrenciyi güreş sporuyla tanıştırdı. Özellikle kız öğrenciler, güreşteki yetenekleriyle kısa sürede lisans almayı başardı. Tarlalardan çıkıp mayo giyerek mindere ayak basan ve yetenekleriyle dikkat çeken çocuklar, okullarına madalyalar kazandırmak istiyor. Çivril'e 37 kilometre mesafedeki kırsal Özdemirci Mahallesi'ndeki Özdemirci Ortaokulu'ndaki öğrencilerin hayatı, geçen eylül ayında Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinden okullarına müdür olarak atanan müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu'nın göreve başlamasıyla değişti. Kayaoğlu'nın ilk işi, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerine yardım etmek için zaman zaman okula gelmeyip devamsızlık yapan öğrencilere okulu sevdirmek oldu. Kayaoğlu bunun için de kız ve erkek öğrencilerini sporla tanıştırdı. Ağır işlerde çalışmak zorunda olan öğrencilerinin şehirde yaşayan çocuklara oranla daha güçlü olduğunu farkeden Kayaoğlu bir güreş takımı kurdu. Köyde yaşayan çiftçi çocukların sporla tanışıp, kız çocuklarının erken evlenmelerin önüne geçmek ve yetenekli sporcular oluşturmayı hedefleyen idealist öğretmen Kayaoğlu, Çivril Belediyesi'nin güreş kulübü antrenörlerini okula davet etti.
TARLADAN MİNDERE
Özdemirci Ortaokulu'nda eğitim gören başta kız öğrenciler olmak üzere sosyal aktivite imkanlarından mahrum kalan çiftçi çocuklarından 79'u okulda yapılan tarama sonucu güreş sporuna yetenekli görüldü. Çivril şehir merkezindeki spor salonunda ikinci kez tarama yapılan çocuklardan 15'i kız, 14'ü erkek olmak üzere toplam 29 öğrenciye gelecek vadettikleri için kulüp lisansı çıkartıldı. Çivril Belediyesi'nin ulaşım desteğiyle ilçe merkezindeki spor salonuna giden öğrenciler, haftanın üç günü güreş eğitimi almaya başladı.
GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI YETİŞİYOR
Özdemirci Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Hurşit Yıldırım
, güreş sporuna başlamasıyla birlikte çok mutlu olduğunu, okula olan ilgisinin de arttığını söyledi. Profesyonel anlamda güreş yapmak istediğini de belirten Yıldırım, hedefinin Türkiye
ve dünyadaki müsabakalarda dereceye giren bir sporcu olmak olduğunu söyledi.
Güreş takımına giren öğrencilerden Emirhan Göçer de okuldan arta kalan zamanlarda ailesine tarla ve ahırda çalışarak yardım ettiğini belirtip, Bu nedenle
çok güçlüyüm. Bu gücümü de güreş sporunda gösterip, başarılı olmam istiyorum dedi. Güreşin hayatına renk kattığını belirten Raziye Çakır, Güreşi çok sevdim. Köyde birçok zor işi yapıyorum. Bu sporda ilerlemek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum diye konuştu.
'AMACIMIZ, SEYİT ONBAŞI'LAR, NENE HATUNLAR YARATMAK'
Özdemirci Ortaokulu Müdürü Özgür Kayaoğlu, öğrencilerinin sporla tanışmasının ardından derslerindeki başarının da yükseldiğini söyledi. Güreşe başlayan çocukların, sorumluluk alma gibi yeteneklerinin de gelişmeye başladığını ifade eden Kayaoğlu, Güreşe başlamalarının ardından öğrencilerimin notları fevkalade yükseldi. Çocuklar, inanılmaz derecede mutlular. Teneffüslerde yanıma gelip sürekli 'Öğretmenim güreşe ne zaman gideceğiz' diye soruyorlar. Güreş kurslarının ardından öğrencilerimizin ailelerine ve mahallemize bir enerji gelmiş oldu. Asıl amacımız, güçlü ve sağlıklı bir Türk toplumu yaratmak. Yeni Seyit Onbaşı'lar yeni Nene Hatunlar yaratmak. Bizim buna çok ihtiyacımız var dedi.
'KIRSAL MAHALLERDEKİ ÇOCUKLAR DAHA GÜÇLÜ'
Çivril Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü ve milli güreşçi Özgür Güllü
de Özdemirci Mahallesi'ne gititğimizde, buradaki öğrencilerin şehirde yaşayan akranlarına göre daha güçlü, çalışkan, ve azimli olduklarını gördük. Potansiyeli çok yüksek çocuklar var. Bu pontansiyeli değerlendirip, bu öğrencileri Çivril'e getirerek, iyi bir güreşçi olmaları için eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımızın arasından Türkiye, Avrupa
, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandıranların çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi.
AK Partili Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven
ise, ilçenin ilk güreş kulübünü kurduklarını, eğitimler verdiklerini söyledi. Kulüpte eğitim alan öğrencilerin oldukça istekli olduğunu belirten Başkan Güven, ata sporu olan güreşe desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.