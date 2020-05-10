DENİZLİ Tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı - Son Dakika

Tarlaya devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrilen TIR'ın 51 yaşındaki şoförü Muhammet Taştan, şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Akhan Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Taştan (51) kulandığı

06 ADS 2498 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerleri parçalayıp, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya devrildi. TIR şoförü Taştan, kazayı şarns eseri yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabin kısmı ağır hasar gören TIR'da sıkışan Taştan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Taştan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Taştan'ın hayati tehlikeasinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.