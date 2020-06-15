DENİZLİ Taş Konaklar, hayran bırakıyor - Son Dakika

Taş Konaklar, hayran bırakıyor

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde eko turizmin geliştirilmesi amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteğiyle inşa edilen Taş Konaklar, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme olanağı sağlıyor.

Çameli ilçesinde eko turizmin alt yapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla GEKA'ya sunulan ve 2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Çameli ilçesi Taş Konaklar Projesi, 2018 yılında hizmet vermeye başladı. Çameli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 5 yıldızlı otel konforunda inşa edilen taş evler, doğa ile iç içe bir ortamda ziyaretçilere hizmet veriyor. Rengarenk çiçekler içerisinde 10 adet taş ev, restoran, Türk hamamı, sauna, güzellik merkezi ve açılıp kapanabilir yüzme havuzu bulunan tesis, doğal ortamıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Orman kıyısındaki tesis, kuş sesleri eşliğinde turistlere yürüyüş yapma imkanı sunuyor. İlçe mimarisine uygun olarak yapılan Taş Konaklar, yaz mevsiminin gelmesi, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

ZİYARETÇİLER HAYRAN KALIYOR

Fethiye'den Çameli'ye gelen Neşe Demirci, doğa ile iç içe bir ortamda kalmanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "Konforlu, hijyeni iyi ve doğanın içinde olan bir yer arıyorduk. Buraya geldik ve gerçekten de çok beğendik. Bundan sonraki kamp çalışmalarını da burada yapmayı düşünüyoruz. Sakinlik arayan, kendisine bol bol vakit ayırmak isteyen, doğal terapilerle şifa bulmak isteyenlere tavsiye ederim. Yaz için havuzu var. Ayrıca kışın da havuzun ısıtması mevcut. SPA, hamam ve sauna salonu var. Her şey organik olduğu için yemekler çok güzel. Orman alanında ayrılan yürüyüş yolu da harika. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Eskişehir'den gelen nefes koçu Nermin Dikmen ise "Uzun zamandır yaptığımız terapilere uygun bir alan arıyorduk. Buraya gelince beklentimin üzerinde bir yer olduğunu fark ettim. Her şeyden önce havası çok güzel. En çok ihtiyacımız olan sessizlik, kendimiz ile baş başa olma, ailemizle sakin bir yerde vakit geçirmeye uygun hoş bir yer. Doğanın içinde böyle bir yer olması mucize" diye konuştu.

YEŞİL DOĞA İLE İÇ İÇE KONAKLAMA İMKANI

Çameli'nin Denizli merkezine 100 kilometre uzaklıktaki şirin bir ilçe olduğunu belirten Ahmet Sağdıç, 2015 yılında başlanan Taş Konaklar Projesi'nin 2018 yılında hizmete girdiğini ve ilçenin turizmine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Proje ile hedeflerinin ilçedeki alternatif turizmi geliştirmek ve gençlere istihdam sağlamak olduğunu dile getiren Sağdıç, "Çameli havası, suyu ve doğasıyla çok temiz ve çok güzel bir ilçe. Buraya gelenler ormanla iç içe bir ortamda temiz havanın tadını çıkarabiliyor. Tamamen organik yiyecekler tüketiyorlar. Taşlarla inşa edilen konaklarda kalanlar bu ortamda vakit geçirmenin keyfini yaşıyor. Herkesi bu manzarası ve doğasıyla muhteşem olan Taş Konaklar'a bekliyoruz" dedi.

BAŞKAN ARSLAN: İLÇEMİZİN DOĞASI ÇOK GÜZEL

Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, projeyle birlikte ilçedeki alternatif turizmi geliştirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Burada konaklayan ziyaretçilerin memnuniyetle ilçeden ayrıldıklarını ifade eden Arslan, "Temiz havası, yeşilliklerle bezeli doğasıyla nadide bir ilçeye sahibiz. Göreve geldiğimizden bu yana alternatif spor dallarına çok önem verdik. Yamaç paraşütü uçuşlarının yapıldığı bir merkez haline geldik. Bu spor dalında marka haline gelip Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. GEKA'nın desteğiyle yaptığımız bu Taş Konaklar ile alternatif yayla turizmine adım attık. Bu konaklarımızda yerli ve yabancı turistleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin doğası çok güzel. Buraya insanlar dinlenmek için deşarj olmak için geliyorlar. Burada konaklayanlar, hayran kalıyor ve daha sonra da sık sık gelmeye devam ediyor" diye konuştu.