Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu - Son Dakika

Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu

6 saat önce

Tek katlı ev yanarak kül olduDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev yanarak kül oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Sevindik Mahallesi 2318 Sokak'ta yaşayan Zeki Demir'e ait tek katlı müstakil evde, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, evi sardı. Alevleri görenler durumu, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına su sıkarak müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu

Zeki Demir, Pamukkale, Sevindik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!
Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Son Dakika Haberleri
22:56 Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi öldü - Son Dakika
22:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon bağlantısıyla katıldığı programda önemli açıklamalar - Son Dakika
22:55 İzmir'de kaçak göçmen faciası: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika
22:52 Silivri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 22:59:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli tek katlı ev yanarak kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]