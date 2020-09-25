Denizli tek yürek "#WeLoveDenizli" diyor - Son Dakika

Denizli tek yürek "#WeLoveDenizli" diyor

Denizli, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesinin dünya şampiyonu olması için tek yürek oldu.

Denizli tek yürek

Denizli, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesinin dünya şampiyonu olması için tek yürek oldu. Yüzbinlerce vatandaş ile birlikte şehrin ileri gelenleri, kamu kurumları, STK'lar, işadamları, siyasiler, turizmciler ve sosyal medya grupları şehirleri için #WeLoveDenizli etiketi ve https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden oy kullanıyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Paris, Mexico City, Los Angeles, Manchester ve Jakarta gibi dünyanın önde gelen 58 kenti arasında şampiyon olmak için yarışıyor. Sosyal medya oylaması ve online oylamada alınacak en çok oy ile belirlenecek yarışma için Denizlililer tek yürek oldu. Yarışmaya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteren yüzbinlerce vatandaş ile birlikte önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri, Pamukkale Üniversitesi, ilçe belediyeleri ve ilçe belediye başkanları, Denizli Ticaret Borsası, Denizli Kent Konseyi ve birçok kamu kurum ve kuruluşları şehirleri için #WeLoveDenizli etiketi ile ve https://welovecities.org/tr/denizli/ sitesinden oy kullanmaya devam ediyor.

Spor camiası, turizmciler ve STK'lar Denizli'nin yanında

Denizliler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dünya kentleri ile yarışına büyük destek verirken, özellikle spor camiası, turizmciler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu da oylarıyla kentlerine destek veriyor. Bu kapsamda Denizlispor, Denizli ASKF, Kızılcabölükspor, turizmciler ve birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte yüzbinlerce üyesi bulunan sosyal medya grupları #WeLoveDenizli etiketi ile şehirlerini dünya şampiyonu yapmak için çaba gösteriyor.

11 Ekim'e kadar her gün oy kullanılabiliyor

11 Ekim'e kadar sürecek yarışmada her gün birçok farklı platformda oy kullanabiliyor. Yarışmanın online oylaması https://welovecities.org/tr/denizli/ adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından yapılıyor. https://welovecities.org/tr/denizli/ adresindeki "Denizli İçin Oy Ver" sayfası ile Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarında da oy kullanabiliyor. Kullanıcıların her gün 1 kez olmak üzere sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi kullanarak yapacağı paylaşımlar yine 1 oy yerine geçiyor.

Büyükşehir hesaplarını beğen, paylaş, yorum yap: 1 oy

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal sosyal medya hesaplarında, #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşımlara yapılacak beğeni, paylaşım ve yorumlar da oy sayılıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin kurumsal Facebook (denizlibuyuksehirbld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma gelen beğeni ve yorumlar; Twitter (denizlibld) hesabından #WeLoveDenizli etiketi ile yapacağı paylaşıma yapılan retweet'ler, İnstagram'da da yapılan repostlar oy olarak sayılıyor. - DENİZLİ

Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor
Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor
Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor
Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor
Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor
Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor
Denizli tek yürek #WeLoveDenizli diyor

Sosyal Medya, Vatandaş, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli tek yürek '#WeLoveDenizli' diyor - Son Dakika

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