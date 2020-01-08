Son Dakika › Güncel › Denizli tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti - Son Dakika
Denizli tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti
6 saat önce
DENİZLİ Tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:42 Kaynak: DHA
DENİZLİ Tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti
Son Dakika Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü