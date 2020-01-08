Denizli tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti - Son Dakika

Denizli tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti

6 saat önce

DENİZLİ Tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti.

DENİZLİ Tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti

Denizli tekstil işçisi, boş zamanlarında yönetmenlik ve oyunculuk yaparak dizi çekti

Yönetmen, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:42 Kaynak: DHA
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