Son Dakika Haberleri: Denizli tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı

1 saat önce

Tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktıDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk yapılırken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı.

Denizli tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı, System.String[]

Tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında tenekede tavuk yapılırken, alevlerin tahtalara sıçraması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında ev sahipleri tarafından dün (pazar) saat 18.30 sıralarında tenekede tavuk yapılmak istendi. Tenekenin içine tavuk koyduktan sonra, etrafı odunla sarılıp ateşe verildi. Ancak alevler, çatıdaki tahtalara sıçrayınca yangın çıktı. Çatının tamamını saran yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çatı katında büyük hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı
Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü Bodrum'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu Binali Yıldırım, Davutoğlu'nun istifa açıklamasını izlerken görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:07:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli tenekede tavuk yapmak isterken yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]