DENİZLİ Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı - Son Dakika
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DENİZLİ Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı

6 saat önce

Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 30 yıldır terzilik yapan Fahrettin Gülmez, dünyayı saran koronavirus nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı.

Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 30 yıldır terzilik yapan Fahrettin Gülmez, dünyayı saran koronavirus nedeniyle işlerine ara verip, pamuklu kumaşlardan maske üretimine başladı. Günlük 250-300 adet maske üretimi yaptığını belirten Gülmez, siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi. Saraylar Mahallesi'ndeki işyerinde 1990 yılından bu yana terzilik yapan Fahrettin Gülmez, Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgının ardından mesleğine ara verdi. Genellikle gömlek ve pantolon tamiri ile dikimi yapan Gülmez, sipariş almayı bıraktı. Vatandaşların salgından korunmak için maske kullanması ve piyasada karaborsaya düşüp fiyatlarının artmasının ardından Gülmez, dükkanında maske üretimi yapmaya başladı. Her sabah saat 8.00'de işyerini açan Gülmez, akşamdan hazırladığı pamuklu kumaşlarını titizlikle dikiyor. Akşam saat 18.00'e kadar siparişlerini yetiştirmek için dikiş makinesiyle hummalı bir çalışma yapan Gülmez, tamamladığı maskelerini ambalaj içerisine yerleştirerek satışa hazır hale getiriyor.

Günde yaklaşık 250-300 adet maske üretimi yaptığını belirten Gülmez, "Koronavirüs dünyada yayılmaya başlamasının ardından maskeye olan talep çok arttı. İnsanlar maske fiyatlarının artmasından, maske bulamamaktan çok şikayetçiydi. Bende bu sorunun çözümüne katkı sağlamak ve taleplerin fazla olmasından dolayı, terzilik işini bırakıp maske üretimine giriştim. Günde 250-300 adet maske üretimi yapıyorum. Vatandaşlar ürettiğim maskeye çok ilgi gösteriyor. İşimi, üretmeyi çok seviyorum. Koronavirüs tehlikesi azaldığında, maske üretimini bırakıp terziliğe geri döneceğim" dedi.

DENİZLİ Terziliği bırakıp maske üretmeye başladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pamukkale, Saraylar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:16 Kaynak: DHA

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