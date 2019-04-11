Denizli Ticaret Borsası
18 dakika önce
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 Kaynak: AA
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|
|
|
|
|Mısır soslu
|Kg
|10,40
|11,25
|TTS
|Buğday sert
|Kg
| 1,20
| 1,20
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,50
|5,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|4,60
|4,60
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,20
|2,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,45
|4,50
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,00
|7,80
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik iç
|Kg
|5,00
|7,20
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)
|Kg
|8,50
|15,72
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|18,65
|18,90
|TTS
|Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)
|Kg
|13,11
|14,23
|TTS
|Yer fıstığı iç (paketlenmiş)
|Kg
|13,80
|14,55
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|9,25
|9,25
|TTS
|Küspeler
|
|
|
|
|Ay çekirdeği küspesi
|Kg
|0,89
|0,89
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|
|
|
|
|İnek sütü
|Lt
|1,59
|1,70
|MTS
|Kuru meyveler
|Antep fıstığı (paketlenmiş)
|Kg
|56,00
|59,25
|TTS
|Badem iç (paketlenmiş)
|Kg
|52,50
|56,50
|TTS
|Fındık iç (paketlenmiş)
|Kg
|49,50
|49,50
|TTS
|Kabak çekirdeği
|Kg
|12,60
|12,60
|TTS
|Kabak çekirdeği (paketlenmiş)
|Kg
|17,50
|20,45
|TTS
|Leblebi beyaz (paketlenmiş)
|Kg
|15,25
|17,00
|TTS
|Leblebi beyaz (8,50 mm)
|Kg
|6,56
|6,56
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,50
|16,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|5,80
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|10,94
|10,94
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|11,00
|14,05
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|5,50
|6,50
|TTS
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