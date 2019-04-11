Son Dakika Haberleri: Denizli Ticaret Borsası

Denizli Ticaret Borsası

18 dakika önce

Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü.

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Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır sosluKg 10,4011,25TTS
Buğday sertKg 1,20 1,20MTS
Yağlı tohumlar







Ay çekirdeği çerezlikKg 4,505,50TTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 4,604,60MTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,20 2,00 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,45 4,50 MTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 4,00 7,80 TTS
Ay çekirdeği çerezlik iç Kg 5,00 7,20 TTS
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş)Kg 8,5015,72TTS
Haşhaş tohumu beyazKg 18,6518,90TTS
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş)Kg 13,1114,23TTS
Yer fıstığı iç (paketlenmiş)Kg 13,80 14,55 TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 9,259,25TTS
Küspeler
Ay çekirdeği küspesi Kg 0,89 0,89 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütüLt 1,59 1,70 MTS
Kuru meyveler







Antep fıstığı (paketlenmiş) Kg56,0059,25TTS
Badem iç (paketlenmiş) Kg 52,5056,50 TTS
Fındık iç (paketlenmiş)Kg49,5049,50TTS
Kabak çekirdeğiKg12,6012,60TTS
Kabak çekirdeği (paketlenmiş)Kg 17,5020,45TTS
Leblebi beyaz (paketlenmiş)Kg15,2517,00TTS
Leblebi beyaz (8,50 mm) Kg6,566,56TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 12,5016,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 5,808,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 10,94 10,94TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 11,0014,05TTS
Leblebi kaplamalıKg 5,506,50TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 Kaynak: AA
Mısır, Denizli, Ekonomi
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