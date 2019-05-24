Denizli Ticaret Borsası
7 saat önce
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:03 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|
|
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|Yulaf (1. grup)
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,30
|2,30
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
| 4,35
| 4,35
|MTS
|Nohut natürel
|Kg
| 3,55
| 4,90
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
| 8,00
| 8,00
|MTS
|Yağlı tohumlar
|
|
|
|
|Anason
|Kg
|15,00
|22,00
|TTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|21,78
|21,78
|TTS
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