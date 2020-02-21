Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ziyaret etti - Son Dakika

Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ziyaret etti

6 saat önce

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, beraberindeki yönetim kurulu, meclis üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ziyaret etti, System.String[]

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, beraberindeki yönetim kurulu, meclis üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşı ziyaret etti. Ziyaretlerde heyet, esnaf ve vatandaşları hem dinledi hem de faaliyetler ile projeleri anlatarak 2020 Denizli Yılı etkinliklerini tanıttı.


Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Çivril Kaymakamı Armağan Önal ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile DTO üyesi firmalar ile ilçe esnafını ziyaret etti. DTO heyeti, ilk olarak Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural'ı ardından da Çivril Kaymakamı Armağan Önal'ın konuğu oldu. Başkan Erdoğan ziyaretlerinde faaliyetleri ve gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi.


DTO Başkanı Erdoğan esnafı tek tek ziyaret etti


Ardından ilçe merkezini gezen heyet, DTO üyeleri ve esnafla bir araya geldi. Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin sahibi Okan Önelge, Tarım Ürünleri Şirketi'nin sahibi Cengiz Gündüz, Kömürcülük işletmesinin sahiplerinden Mehmet Demir ve Demir Çelik işletmesinin sahibi Hüseyin Karaaslan'ı iş yerlerinde ziyaret etti. Gittikleri adreslerde işverenlere DTO üyelik belgeleri ile teşekkür beratını takdim eden Başkan Erdoğan, hizmetlerinin ve işlerinin daim olması temennisinde bulundu.


"Esnafımızın aktif olması, bizlere de güç verdi"


Ziyaretlerinin ardından Çivril ilçesinin güçlü ve dinamik bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Çivril'imize yeni yatırımlar kazandırılması, bir asırdır faaliyette olan şirketlerimizin yanı sıra üyelerimiz ile esnafımızın aktif olması, bizlere de güç verdi. Onları iyi görmek, bizleri de motive etti. DTO Çivril Temsilciliğimizi açarak, çok yerinde bir karar vermiş olduğumuzu da gözlemledik; tescilledik" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:42 Kaynak: İHA
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