Son Dakika Haberleri: Denizli Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Denizli Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Demir yığınına dönen otomobilde sıkışıp yaralanansürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Acıpayam ilçesi Dedebağı Mahallesi'nde meydana geldi. Dedebağı Mahallesi'nden Acıpayam yönüne giden bir firmada tıbbi satış mümessili Abdülkadir Güleroğlu'nun kullandığı 34 BRT 525 plakalı otomobil, karşıdan gelen Muharrem Erbağ yönetimindeki 20 Y 3238 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki tarlaya savruldu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Güleroğlu ile tır şoförü Erbağ yaralandı. Güleroğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki araç sürücüsü de ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Güleroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Tır şoförü Erbağ'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:32 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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