DENİZLİ TIR'la otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

TIR'la otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, TIR'la otomobilin çarptığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza anı ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Çal- Denizli karayolu İsabey Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden Çal yönüne giden Ömer Durcan idaresindeki 16 AIM 921 plakalı TIR'la, karşı yönden gelen Levent Işıklar yönetimindeki 34 TJ 9666 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işıklar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Işıklar'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ömer Durcan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrolü olarak sağladı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, TIR'ın önünde seyir halinde olan traktörü hatalı sollaması ve karşı şeritten gelen otomobile çarpması yer aldı.