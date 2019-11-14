Son Dakika Haberleri: Denizli tomruk yüklü tır, alev alev yandı
Son Dakika Güncel Denizli tomruk yüklü tır, alev alev yandı

Denizli tomruk yüklü tır, alev alev yandı

6 saat önce

Tomruk yüklü TIR, alev alev yandıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da yangın çıktı.

Tomruk yüklü TIR, alev alev yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da yangın çıktı. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Sümer Mahallesi'nde, Yasin Kurabulut'a ait park halindeki 20 H 7795 plakalı tomruk yüklü TIR'ın kabin kısmında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, alevleri TIR'ın dorse kısmına ulaşmadan söndürdü. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Denizli tomruk yüklü tır, alev alev yandı

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: DHA
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