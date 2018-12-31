Son Dakika Haberleri: Denizli Tüfeğin Ateş Almasıyla Ölen Emre Urhan, Toprağa Verildi

Denizli Tüfeğin Ateş Almasıyla Ölen Emre Urhan, Toprağa Verildi

1 saat önce

Tüfeğin ateş almasıyla ölen Emre Urhan, toprağa verildiDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşının elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emre Urhan, toprağa verildi.

Denizli Tüfeğin Ateş Almasıyla Ölen Emre Urhan, Toprağa Verildi, System.String[]
Tüfeğin ateş almasıyla ölen Emre Urhan, toprağa verildi

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, arkadaşının elindeki pompalı tüfeğin kazayla ateş alması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki Emre Urhan, toprağa verildi. Katil zanlısı olan ölen gencin arkadaşı A.A.A. (17) ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün (pazar) saat 13.00 sıralarında, Dodurgalar Mahallesi Bademli Sokak'ta meydana geldi. Lise öğrencisi Emre Urhan, yanına aldığı pompalı tüfekle arkadaşı A.A.A.'nın evine gitti. A.A.A., arkadaşının getirdiği tüfeği alıp incelerken iddiaya göre, yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet ettiği Urhan, öldü. A.A.A. ise gözaltına alındı. A.A.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Urhan için bugün Dodurgalar Mahallesi'nde tören düzenlendi. Urhan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci de törene katıldı. Cenazede ölen gencin babası Mehmet Urhan ve ağabeyi Mustafa Urhan ayakta durmakta güçlük çekti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urhan'ın cenazesi, Dodurga Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:25 Kaynak: DHA

Dodurgalar, Acıpayam, 3. Sayfa
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