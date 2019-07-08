Son Dakika Haberleri: DENİZLİ Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi
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DENİZLİ Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi

28 dakika önce

Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi (1)Denizli'de, turistleri taşıyan tur otobüsünün devrildiği kazada ilk edinilen bilgilere göre 4 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi (1)
Denizli'de, turistleri taşıyan tur otobüsünün devrildiği kazada ilk edinilen bilgilere göre 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Denizli- Antalya karayolu üzerindeki Yumurtaş Mahallesi yakınlarından meydana geldi. Turistleri taşıyan tur otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki yeşil alana devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 1 rehber ve 3 Polonyalı turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DENİZLİ Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:36 Kaynak: DHA
Denizli, Güncel
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