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DENİZLİ Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü

2 saat önce

Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştüDENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen 45 yaşındaki Ahmet A., itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, tuvaletini yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düşen 45 yaşındaki Ahmet A., itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Cevherpaşa Mahallesi'nde bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; Ahmet A., 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kayalık alana düşen Ahmet A.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kayalıklara inen itfaiye ekipleri, yaralı Ahmet A.'yı, sedyeye bağlayarak düştüğü yerden çıkardı. Vücudunda kırıklar oluşan Ahmet A., ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A.'nın, ayakta tuvalet ihtiyacını giderirken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi.
DENİZLİ Tuvaletini yaparken kayalıklardan düştü
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
İtfaiye, Kale, Güncel
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