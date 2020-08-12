Denizli U18 Atletizm Finallerine ev sahipliği yapacak

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Spor Toto U18 Kulüpler Ligi Final yarışmaları Denizli'de yapılacak. 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak yarışmalar iki gün sürecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun 2020 sezonunda yaz döneminin ilk lig yarışması olan Spor Toto U18 Kulüpler Ligi Final yarışmaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Albayrak Atletizm sahasında yapılacak yarışmalara toplam 24 takım katılacak. Müsabakalar Erkekler çekiç atma ile başlıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu sezon tek etaplı olarak gerçekleştirilecek Spor Toto U18 Atletizm Ligi, Denizli'de 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek müsabakalarda erkeklerde 14, kadınlarda 10 takım şampiyonluk mücadelesi yapacak.

Yarışmalar, 11 Ağustos Salı günü 16: 00-21: 00 arasında, Çarşamba günü ise 15: 30-20: 30 arasında yapılacak ve Youtube'da TAFTV üzerinden izleyicilere aktarılacak.

Ligde yarışacak olan takımlar şöyle:

U18 Erkekler Ligi:

Ankara Yeni Mamak Gençlik, Bursa Nilüfer Belediye, Osmangazi Belediye, Denizli Aka Spor, Eskişehir Odunpazarı, Gaziantep Gençlik, İstanbul BBSK, Fenerbahçe, Kayseri Gençlik, Konya BŞB, Sakarya BŞB, Şırnak İdil Omelkaspor, Tokat Anadolu Gençlik, Trabzon Karayolları

U18 Kadınlar Ligi: Bursa BŞB, Eskişehir Odunpazarı, Gaziantep Gençlik, Beşiktaş JK, Fenerbahçe, Kayseri Maraton Gençlik, Mardin Atletizm, Sakarya Atletizm, Tokat Anadolu Gençlik, Trabzon Karayolları - DENİZLİ