Son Dakika Haberleri: Denizli Uçuruma Düşerek Ölen Ece, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Denizli Uçuruma Düşerek Ölen Ece, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Uçuruma düşerek ölen Ece, son yolculuğuna uğurlandıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittiği dağlık alanda arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metreden uçuruma düşerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Türkoğlu, toprağa verildi.

Uçuruma düşerek ölen Ece, son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittiği dağlık alanda arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metreden uçuruma düşerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Türkoğlu, toprağa verildi.

Atatürk Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Ece Türkoğlu, dün (pazartesi) yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, Pamukkale'nin Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, bir arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düşerek öldü. Ece Türkoğlu'nun cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri sonrası Türkoğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Türkoğlu için bugün ikindide, Asri Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkoğlu'nun ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Türkoğlu'nun yakın arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Törende, anne Ayşe ve baba Muammer Türkoğlu da kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Ege Türkoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:28 Kaynak: DHA
Denizli, Pamukkale, Türkoğlu, Güncel
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