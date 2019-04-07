Denizli Uçuruma Düşüp, Mahsur Kalan Köpeği Akut Kurtardı
1 saat önce
Denizli'nin Babadağ ilçesinde düştüğü uçurumda mahsur kalan sokak köpeği, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Denizli
'nin Babadağ
ilçesinde düştüğü uçurumda mahsur kalan sokak köpeği, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.
Babadağ ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide bir sokak köpeğinin uçurumdan aşağı düştüğü ve burada mahsur kaldığı bilgisini alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, dün (cumartesi) saat 17.00 sıralarında harekete geçti. Köpeğin düştüğü bölgeye gelen AKUT ekipleri, halatlar yardımıyla yaklaşık 50 metrelik uçuruma indi. Ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden yine halatlar yardımıyla yukarı çekerek kurtardı. Kurtarılan sevimli köpek, gerekli bakım ve tedavi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:38 Kaynak: DHA
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